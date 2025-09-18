Edifici pubblici più green. La svolta dei pannelli solari

di Sandra NistriEdifici pubblici sempre più ‘green’. Con un investimento di circa 260mila euro, in parte finanziati con risorse europee assegnate attraverso bandi regionali, il Comune di Sesto Fiorentino compie infatti un passo in avanti nella transizione energetica e per una maggiore sostenibilità ambientale. La palazzina della sala consiliare, l’immobile di via Fratti che ospita fra l’altro il comando della polizia locale e il Palazzo comunale di piazza Vittorio Veneto saranno dotati di impianti fotovoltaici a servizio degli immobili, migliorandone le prestazioni energetiche e consentendo un risparmio all’Amministrazione nel lungo periodo. Gli impianti per la sala consiliare e per via Fratti, dal costo complessivo, rispettivamente, di 40mila e 110mila euro, sono già nella fase di progettazione esecutiva, mentre quello per il Palazzo comunale è nella fase di fattibilità tecnica ed economica e dovrà passare al vaglio della Sovrintendenza; anche in quest’ultimo caso l’investimento ammonta a 110mila euro. Tre progetti che permetteranno di ridurre le spese per le ‘bollette’ ma avranno anche una importante ricaduta ambientale: "Ancora una volta – sottolinea la vicesindaco Claudia Pecchioli - il nostro Comune dà prova di grande capacità nell’intercettazione di risorse e opportunità, grazie alla professionalità degli uffici tecnici e alle competenze interne in materia di progettazione. È un risultato non scontato, per il quale voglio esprimere la gratitudine a tutti i nostri dipendenti. Questi tre interventi si aggiungono ai tanti progetti portati avanti in questi anni per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici pubblici, con risparmi economici e ambientali. Puntare sulle rinnovabili significa azzerare le emissioni e prepararci alla transizione energetica che, ormai, è una priorità assoluta".