L’America ama Firenze: Julian Edelman, ex star del football Nfl, ringrazia la città

Firenze, 19 luglio 2025 – Ha diffuso la sua foto con lo sfondo di Ponte Vecchio sul suo profilo Instagram da oltre tre milioni di follower. Pubblicizzando, se mai ce ne fosse bisogno, la bellezza di Firenze. Tra le tante star americane a Firenze in questa estate 2025, ha fatto capolino anche Julian Edelman. Agli sportivi italiani forse è un nome che non dice molto.

Ma si tratta di una star assoluta del football americano Nfl. Nella sua carriera ha legato il suo nome ai New England Patriots, vivendo gli anni gloriosi in cui il quarterback era il grande Tom Brady (con cui non solo c’è sempre stata sintonia sportiva, ma anche una grande amicizia). E in panchina, in quei Patriots, c’era un coach-monumento come Bill Belichick.

Una vacanza in Europa dunque per Edelman, rimasto incantato da Firenze. Tanto da scrivere “Grazie Firenze” accanto alle foto che lo ritraggono in città. Ha toccato tutti i luoghi iconici del capoluogo, soffermandosi anche a gustare alcune prelibatezze gastronomiche tipiche.

Edelman ha vinto tre Superbowl, mettendosi dunque al dito tre anelli ed entrando tra l’altro anche nella Hall of Fame di New England.

Oggi Edelman lavora ancora nello sport, principalmente raccontandolo attraverso i podcast. Uno di quelli di maggior successo è Games With Names, un podcast nel quale l’ex giocatore ripercorre alcune partite storiche di tutti gli sport statunitensi. Numerose le apparizioni in altri podcast a tema sportivo. Non sono poche le star Oltreoceano innamorate della Toscana e pronte addirittura a trasferirsi. Uno di questi è il produttore e musicista J Balvin, celebrità latinoamericana che ha festeggiato i suoi quarant’anni in provincia di Siena, ma ammettendo che sta cercando casa proprio in Toscana per vivere stabilmente nel Belpaese. Tra gli sportivi, nei giorni scorsi hanno visitato Firenze i tennisti Alex De Minaur, australiano e Katie Boulter, inglese, coppia nella vita che proprio nel capoluogo toscano ha passato qualche giorno di relax dopo Wimbledon.