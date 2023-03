Ecosostenibilità La sfida cruciale

Alla base dello sviluppo di una smart city deve esserci lo sviluppo sostenibile: rispetto dell’ambiente circostante, utilizzo corretto delle risorse naturali ed efficienza energetica sono gli obiettivi da raggiungere. Si parla così di smart environment: ecco che abbiamo provato a cercare alcune semplici app che possano che provano ad aiutarci. Alcune tra queste sono la semplicissima Junker, app che aiuta a fare la raccolta differenziata in maniera semplice, veloce e senza errori; Too good to go, app che permette al cittadino di acquistare una magic box alimentare con l’invenduto del giorno o la più complessa Green League, app di giochi all’educazione ambientale realizzata con la consulenza scientifica di Legambiente. L’evoluzione tecnologica del terzo millennio ha portato grandi vantaggi ma ha causato anche la produzione di campi elettromagnetici da sorgenti artificiali, esponendoci ogni giorno a radiazioni elettromagnetiche. Chissà che prima o poi la stessa tecnologia porterà alla realizzazione di un’app che possa aiutare a ‘ripulire’ completamente la casa da queste onde. Se tutto ciò accadesse, che nome potremmo dare a questa? Clean House potrebbe essere la risposta.