Ecoincentivi ai cittadini virtuosi Erogati contributi per 8mila euro

Ecoincentivi, già accolte 39 domande. Il dato è aggiornato alla prima metà di luglio. Tra le domande, 22 sono per bici elettriche, 11 per abbonamenti di trasporto pubblico, tre per caldaie di ultima generazione, uno per monopattini elettrici, uno per ciclomotori elettrici e uno per bio trituratori. L’importo totale dei contributi erogati è di 7.738,81 euro (saranno distribuiti a termine del bando) su 15mila euro disponibili. Il termine per presentare le domande è fissato al prossimo 27 novembre, ma se i fondi dovessero finire, ovviamente l’amministrazione comunale potrà dichiarare chiuso il bando. "Decidere di muoversi con mezzi alternativi all’auto – ha detto l’assessora all’ambiente Barbara Lombardini (nella foto) – così come sostituire la vecchia caldaia, sono scelte che danno benefici importanti all’aria che respiriamo, e al tempo stesso ai bilanci familiari. Negli ultimi anni il Comune, uno dei pochi in Italia a erogare contributi alle famiglie per buone pratiche ambientali, adegua gli ecoincentivi alle nuove necessità, ai progressi tecnologici e alle esigenze dei cittadini".

I cittadini residenti nel territorio che faranno richiesta riceveranno contributi del 20% su abbonamenti Autolinee Toscane, bici a pedalata assistita (fino a 250 euro), monopattini, hoverboard, segway elettrici (fino a 100 euro), ciclomotori, motocicli e quadricicli elettrici (fino a 500 euro), caldaie a metano di ultima generazione in sostituzione di una con almeno 10 anni (fino a 400 euro). I moduli e il bando sono disponibili nella sezione bacheca del sito web del Comune.