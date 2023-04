Ecoimbrattatori e codice penale da far rispettare

Francesco

Gurrieri

I recenti spregi su Palazzo Vecchio e altri monumenti del nostro Paese hanno colto di sorpresa per la loro illogica imprevedibilità. Con Massimo Cacciari, pensiamo che vi sia evidente contraddizione fra un impegno ecologista, teso all’attenzione e alla difesa del patrimonio naturale e culturale in genere e l’imbrattamento delle opere d’arte. Diciamo anche subito che ’il clamore ricercato non giustifica i mezzi’. Che poi – come invoca Cacciari – queste persone siano da consegnare a protocolli psichiatrici o a un ’riavviamento civile e culturale’ come indica Nardella è problema aperto. Tutt’altro aspetto è la punizione da infliggere a questi nuovi protagonisti della scena pubblica. Per il ’Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale’ esiste l’articolo 733 del codice penale. C’è poi il Codice dei Beni Culturali che prevede altre sanzioni. In definitiva, fin dagli anni Trenta del secolo scorso la sanzione penale non mancava. I provvedimenti governativi della settimana scorsa fissano nuove soglie di ammenda, ma questa, appunto, è una pena pecuniaria, alla pari di una contravvenzione per divieto di sosta. Nel danneggiamento di un bene culturale noi vediamo una colpa per la quale vorremmo un risarcimento che si configuri come una ’riparazione’ del danno. Senza trascurare l’aspetto penale: imbrattare ostentatamente Palazzo Vecchio o Palazzo Strozzi-Sagrati non è come scrivere la propria firma a pennarello sul ponte Santa Trinita: è assai, assai più grave e quindi un po’ di ’penale’ non guasterebbe. Fatta salva una patente di imbecillità e di riavviamento psichiatrico, come suggerito da Vittorino Andreoli e Cacciari. L’unico aspetto divertente e inaspettato di questa vicenda, semmai, son le doti da centometrista del sindaco Nardella che non gli conoscevamo.