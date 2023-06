Ecocentro, sopralluogo a Meleto Parte la riqualificazione della zona

di Andrea Settefonti

Inizia a prendere forma l’Ecocentro di Meleto a Greve in Chianti la cui realizzazione è prevista si concluda entro quest’anno. Per verificare l’avanzamento dei lavori, in questi giorni è stato effettuato un sopralluogo da parte del sindaco Paolo Sottani, dagli assessori Stefano Romiti e Giulio Saturnini insieme ad alcuni tecnici del Comune e di Alia. L’impianto sorgerà in un’area di proprietà comunale e oltre a erogare servizi ambientali, permetterà di riqualificare la zona, situata nell’area industriale di Meleto, migliorare le prestazioni ambientali del comune, elevando la quota della raccolta differenziata, che si attesta intorno al 70%.

L’ecocentro vuole favorire inoltre la riduzione degli abbandoni dei rifiuti. Il progetto è realizzato da Alia Servizi Ambientali e condiviso dall’amministrazione comunale. L’opera sarà conclusa entro l’anno ed interessa un lotto di terreno di circa 3.300 metri quadrati situato lungo la Strada Provinciale del Palagione (SP 119), all’interno della zona industriale di Pian di Meleto.

"Consideriamo la politica ambientale una priorità – dichiara il sindaco Paolo Sottani -–e lavoriamo perché diventi azione e pratica quotidiana, come dimostrano gli interventi mirati tra cui il servizio porta a porta attivo in tutti i centri abitati del nostro territorio che gradualmente implementeremo nelle aree di campagna".

L’intervento ha richiesto un investimento complessivo pari a 700mila euro. Il nuovo Ecocentro sarà un’area attrezzata per il conferimento da parte di utenze domestiche di rifiuti ingombranti, pile, toner, lampade e neon, batterie auto e moto, grandi e piccoli elettrodomestici, indumenti, oli esausti, pneumatici, sfalci e potature, inerti, legno, e tanto altro. Sarà inoltre realizzata la viabilità di accesso per arrivare al centro di raccolta in un’area di circa 1.150 metri quadrati, In quest’area troveranno spazio anche una tettoia metallica di 147 metri quadrati a copertura dei rifiuti urbani pericolosi e un piazzale pavimentato di circa 1.375 metri quadrati.