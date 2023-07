Eco-vandali sull’Arengario Il Consiglio si spacca

FIRENZE

Maggioranza spaccata in Consiglio comunale su un ordine del giorno dal titolo "Tolleranza zero per questi gretini", che invitava il Comune "a costituirsi parte civile al processo contro i delinquenti che il 17 marzo 2023 hanno imbrattato la facciata di Palazzo Vecchio". A proporre il documento sono stati Emanuele Cocollini e Ubaldo Bocci (gruppo Centro), Jacopo Cellai e Alessandro Draghi (Fratelli d’Italia) e Federico Bussolin (Lega). L’atto ha ricevuto 11 voti a favore e 11 contrari e quindi dovrà essere nuovamente votato dal Salone de’ Dugento nella prossima seduta.

Il Pd si è diviso, ci sono state quattro astensioni (il capogruppo Nicola Armentano, e poi i 3 consiglieri legati all’ex assessora Cecilia Del Re: la vicecapogruppo Alessandra Innocenti oltre a Massimiliano Piccioli e Leonardo Calistri) mentre tutti gli altri dem (Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Calì, il presidente del Consiglio Luca Milani, Stefano Di Puccio, Mirco Rufilli, Massimo Fratini, Franco Nutini, Renzo Pampaloni, Laura Sparavigna, Fabio Giorgetti) hanno espresso voto negativo.

"E’ l’ennesimo capitolo di un triste romanzo che racconta la storia di una maggioranza politica di centrosinistra allo sbando”, attaccano le opposizioni. Italia Viva, dicono Mimma Dardano (capogruppo) e Barbara Felleca, sulla richiesta formalizzata dall’opposizione "ha espresso un convinto sì". Di contro, aggiungono aumentando i giri alla polemica, il Pd "faccia chiarezza al suo interno", visto che "vota contro, ma si astengono il capogruppo e la vicecapogruppo, mentre la Lista Nardella lascia l’aula dopo avere però dichiarato il favore per l’atto". Atto che "tornerà e dovrà essere di nuovo votato". In questo senso "auspichiamo che il Pd si schiarisca le idee. La posizione di oggi suona stonata rispetto alla prontezza con cui il sindaco intervenne. E Italia Viva rivoterà, nuovamente, convintamente e motivatamente a favore".

All’attacco della maggioranza anche Sinistra Progetto Comune. Per Dmitrij Palagi e Antonella Bundu "il centrodestra propone un ordine del giorno contro Ultima Generazione, perché il Comune si costituisca parte civile contro l’imbrattamento di Palazzo Vecchio. Nel testo si cita anche il Presidente del Senato La Russa e si definiscono quelle persone “gretini”. Durante gli interventi abbiamo sentito due argomentazioni particolarmente interessanti. Un consigliere della Lega ha detto che “non stiamo facendo politica”: allora che ci stiamo a fare nel Salone de’ Dugento? Un consigliere di Fratelli d’Italia ha detto che “ha fatto caldo anche in passato.

La spaccatura all’interno della maggioranza che sostiene Dario Nardella, dunque, potrebbe anche generare un contracolpo dalle conseguenze imprevedibili. Tra i democratici c’è già chi chiede una riunione di tutto il gruppo per capire cosa sia successo e quali motivi abbiano spinto i tre legati alla Del Re insieme ad Armentano ad astenersi. Quest’ultimo, sembra lo abbia fatto per far sì che l’atto torni in Commissione per essere poi emendato e riportato in Consiglio comunale.

A.P.