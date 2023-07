Eco vandali a Palazzo Vecchio Nardella minimizza la spaccatura "Pronti a costituirci in giudizio"

"Rifarei tutto quello che ho fatto", osserva il sindaco di Firenze, Dario Nardella. La corsa, il placcaggio, le urla per bloccare gli attivisti di Ultima generazione intenti a imbrattare Palazzo Vecchio. Storia dello scorso marzo, storia di lunedì. La vicenda, infatti, politicamente è tornata alla ribalta dopo che in Consiglio comunale, su un ordine del giorno proposto dal centrodestra per chiedere al Comune di costituirsi parte civile nell’eventuale processo a carico dei giovani, la maggioranza (e il Pd, che voleva dissociarsi dal titolo della mozione: “Tolleranza zero per questi gretini“) si è divisa in tre, tra voti contrari, astenuti e chi, come Iv, ha appoggiato l’atto di Lega e Fratelli d’Italia (polemizzando poi con i dem).

Insomma, anche se i maggiorenti dem provano a fare i pompieri, a gettare acqua sul fuoco della polemica che ormai divampa, c’è chi, a denti stretti, ammette che effettivamente qualche problema c’è. Soprattutto di comunicazione. Così, ieri, i giornalisti hanno provato a sondare il Nardella pensiero. Che spiega: "Se dalla relazione finale dell’avvocatura emergerà un danno effettivo, economico e patrimoniale, su Palazzo Vecchio, credo che sia giusto e corretto costituirci parte civile per il risarcimento danni". Su chi manifesta per stoppare il cambiamento e l’emergenza climatica "non ho nulla da dire", anzi "sono pragmaticamente impegnato e convinto che ci si debba battere e lottare tutti". Tuttavia, ecco il confine che pone il primo cittadino, "quando si danneggia il patrimonio pubblico e storico artistico deve valere il principio di legalità". Detto questo, Nardella minimizza su ciò che è accaduto ieri l’altro nel Salone de’ Dugento: "Non vedo particolari spaccature" in maggioranza e, "francamente, mi pare che la questione sia stata un po’ ingigantita".

L’astensione che però ha fatto più rumore è stata quella del capogruppo Pd Nicola Armentano, che ora spiega così il suo comportamento: "Avevamo come gruppo Pd pronto un altro ordine del giorno ma da regolamento dopo averlo presentato ci è stato detto che non era possibile presentare un ordine del giorno ad un ordine del giorno. Lì però quello che cambiava del tutto era la nostra visione e il nostro approccio al tema, che non abbiamo avuto modo di sostenere non avendo avuto da regolamento l’occasione di discutere l’atto. L’esito della votazione ci consente di portare il nostro documento in un altro Consiglio e far evincere la posizione chiara del Pd. Nell’atto esprimiamo sostegno all’azione del sindaco e invitiamo a valutare tramite gli strumenti a disposizione tutti i necessari passaggi successivi".

Va ricordato che in un report diffuso a marzo proprio da Palazzo Vecchio si calcolava che il danno causato dagli ambientalisti al Comune fosse di circa 30mila euro.

