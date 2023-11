Ecco ’Vanessa’. Lo sportello anti violenze

Apre a Pontassieve lo sportello Vanessa contro la violenza di genere. Il punto è gestito dalla Croce Azzurra di Pontassieve e dedicato all’ascolto e all’accoglienza. Vanessa è un progetto di Anpas Toscana che intende mantenere alta l’attenzione nei confronti della violenza di genere, fenomeno che giorno dopo giorno emerge come un importante problema di violazione dei diritti delle donne. Nei locali della Croce Azzurra in via di Rosano 17, lo sportello sarà aperto il mercoledì dalle 8,30 alle 10,30 e gestito da Volontarie Anpas, che saranno anche reperibili al numero 3355788286 nella giornata del lunedì, dalle 13 alle 15. Lo sportello Vanessa nasce per offrire un impegno attivo a fianco delle donne vessate dagli stereotipi e dai pregiudizi di genere. Un luogo dove è garantita la massima riservatezza nel rispetto della dignità della persona e delle norme della privacy. In occasione del taglio del nastro dello sportello, la Croce Azzurra ha anche organizzato un incontro formativo specifico, con le testimonianze delle volontarie di Anpas. Per informazioni è possibile rivolgersi alla Croce Azzurra, al numero 055832441 o alla mail [email protected]

Leonardo Bartoletti