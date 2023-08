Ecco un furgoncino carico di libri Il ‘Tam tam’ che diffonde cultura

Prosegue, a Lastra a Signa, il "Progetto Tam-Tam, la cultura che ti muove", dedicato agli amanti dei libri e della lettura. L’iniziativa è finanziata dalla Fondazione Crf e realizzata da Eda Servizi, in collaborazione con il progetto Circoli in Circolo e con i Comuni di Lastra a Signa e Scandicci. Un furgoncino carico di libri, abbinato ad attività e laboratori, arriverà martedì 5 settembre (ore 17) al giardino di piazza del Popolo a Ginestra Fiorentina, in collaborazione con l’associazione "Genitori scuole Ginestra Fiorentina".

Come già avvenuto in altri punti del territorio comunale, proporrà una serie di attività per avvicinare ai libri e alla lettura, in collaborazione con l’associazione "Con il sorriso di Beatrice Morandi".

Intanto, fino al 2 settembre, è vigore l’orario estivo della biblioteca comunale di Lastra a Signa, in via Togliatti: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 13; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 19 (sabato chiusura). Fra le novità, la sala studio al secondo piano, aperta tutti i giorni fino al sabato con orario continuato, dalle 9 alle 19.

L’idea di implementarne l’orario estivo, includendo il sabato pomeriggio, è nata soprattutto per dare la possibilità ai ragazzi, anche nel periodo delle vacanze, di andare a studiare o fare ricerca negli spazi della biblioteca, resi ancora più funzionali e accoglienti dopo la ristrutturazione del febbraio scorso.

Li.Cia.