"Ecco perché sale l’imposta rifiuti"

L’aumento nelle bollette Tari porta critiche da parte del Movimento consumatori Toscana e dello Sportello dei cittadini: "Avrà un impatto negativo su cittadini e imprese, vanificando anni di sforzi per migliorare la differenziata". Propongono un "tavolo per individuare le criticità e prospettare migliorie". I rappresentanti FdI incolpano "la mancata realizzazione di moderni impianti di smaltimento" e a livello comunale "il porta a porta, che ha aggravato costi e svantaggi". Ma il sindaco Mugnai ribatte: "Il porta a porta non c’entra: gli aumenti son dovuti al caro vita e alla carenza di impianti in Toscana". L’aumento massimo "è dell’8% per le utenze domestiche, più significativo per aziende che non godranno delle agevolazioni da fondo Covid". Il porta a porta, dice, "ha contenuto gli aumenti, dato che i costi maggiori sono dello smaltimento indifferenziati. Abbiamo avviato un percorso verso la tariffa corrispettiva, con tariffe in base ai consumi effettivi".

Manuela Plastina