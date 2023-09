Ecco l’ambulanza pagata dalla gente. Porta il simbolo dei quattro rioni

C’è l’impegno di un’intera città e dei suoi cittadini a bordo della nuova ambulanza in dotazione alla Misericordia di Impruneta. Un mezzo costoso di Tipo A, necessario per aggiornarsi rispetto alle nuove normative e soprattutto per dare garanzia di sicurezza ai volontari, al personale sanitario e ai tanti cittadini che hanno e avranno bisogno del suo intervento. Per acquistarla, ci sono voluti tempo, impegno e tanta generosità. Ma grazie anche al coinvolgimento diretto dei rioni l’obiettivo è stato raggiunto: non a caso sulla carrozzeria della nuova ambulanza ci sono i loro 4 simboli, ricordo dell’impegno che dal settembre del 2022 col coordinamento dell’Ente Festa dell’Uva ha permesso di raccogliere i fondi necessari.

L’inaugurazione è stata dunque una grande festa collettiva, che si è svolta ieri sera nel luogo simbolo di Impruneta, piazza Buondelmonti, con la benedizione solenne di don Luigi Oropallo e alla presenza, tra gli altri, del provveditore della Misericordia di Impruneta Paolo Poggini, del sindaco Riccardo Lazzerini e del presidente dell’Ente Festa dell’Uva Filippo Venturi. Con loro c’erano numerosi rappresentanti dei quattro rioni di Impruneta.

"E’ un dono del paese – ha detto Poggini –. Non possiamo che ringraziare i tanti cittadini di Impruneta che hanno contribuito con versamenti, alcuni anche molto rilevanti, al raggiungimento della cifra necessaria per l’acquisto e allestimento della nuova ambulanza, una garanzia per i volontari, i dipendenti e le persone soccorse, al servizio come sempre del territorio".

Tra i tanti, tantissimi donatori, che hanno unito le forze per questo obiettivo comune, ci sono anche l’associazione Arance di Natale Onlus di Vicenza che ha deciso di dedicare la propria raccolta fondi alla Misericordia imprunetina, nonché il Banco Fiorentino di Impruneta, presente all’inaugurazione con il presidente Paolo Raffini e il vicepresidente vicario Stefano Romanelli. "Questo mezzo – sottolinea il sindaco Lazzerini – è un simbolo che unisce due splendide realtà del territorio: la Misericordia di Impruneta e l’Ente Festa dell’Uva. Gli stemmi dei rioni sull’ambulanza sanciscono un’unitarietà di intenti a favore dell’intera comunità".