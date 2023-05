Ecco la posizione di Ciucchi e Gabrielli

"Non è vero che Buoncompagni non sapesse della fine della lista “Per Figline Incisa”: era in discussione da mesi". Dopo il cambio di vicesindaco, consiglieri Ciucchi e Gabbrielli spiegano la loro posizione. Eletti con la civica, "ci siamo alleati col Pd al ballottaggio", da cui l’accordo per Buoncompagni vice di Mugnai. Con Nocentini passato a IV, i due hanno cambiato nome in “socialista”. "Siamo stati chiamati dal Pd al tavolo di centrosinistra per individuare il futuro sindaco". Il nome di Buoncompagni non è stato accettato. "Allearci con IV? No: abbiamo rotto con Azione proprio per questo". Buoncompagni, sostengono, ha portato allo scoperto "la strategia personale" di farsi candidare da IV a sindaco. "Legittimo rincorrere le proprie ambizioni, ma non pretendere che noi rinunciamo alla coerenza".