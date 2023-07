Ecco la nuova biblioteca Rovai Il 5 luglio la festa di inaugurazione nella sede di piazza Mazzanti

di Manuela Plastina

Amplia, colorata, nuova: la biblioteca Rovai è pronta da mercoledì ad accogliere il grande pubblico. E sarà una grande festa per celebrare il piacere della lettura all’interno della nuova sede della biblioteca, sorta sulle ceneri degli ex macelli.

Nei suoi circa 300 metri quadrati realizzati ex novo, ospita un locale per l’accoglienza degli utenti e la sala bambini e ragazzi sul retro, la sala lettura grande, un’aula adatta allo studio e alla consultazione dei volumi, una sala polivalente progettata anche per ospitare incontri e laboratori, mentre un’ampia tettoia all’esterno ripara da pioggia e sole.

Grazie a un impianto fotovoltaico e una pompa di calore, viene coperto il 50% del fabbisogno energetico, oltre al taglio dei costi determinato sia dall’aver lasciato i locali in affitto di piazza Parri dove era ospitata finora sia dall’eliminazione delle spese di manutenzione degli ex Macelli abbandonati da anni.

L’opera ha richiesto un investimento complessivo di circa 800mila euro, di cui 214mila finanziati dalla Regione. Sarà il giornalista e critico letterario Piero Dorfles ad inaugurare la biblioteca alle 18 del 5 luglio.

All’interno si parlerà di Petrarca con attività anche per i bimbi, mentre all’esterno ci sarà il food truck e il concerto "Tea for Three Swing Quartet" oltre a un laboratorio di piccolo circo.

Ai partecipanti sarà donato il "kit del lettore": un libro, un gadget realizzato appositamente per l’inaugurazione, un segnalibro della biblioteca.