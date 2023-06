Ecco la banda musicale dei carabinieri Suonerà il 20 giugno

È la prima volta che la banda musicale dei carabinieri si esibisce in Mugello. Lo farà il prossimo 20 giugno a Borgo San Lorenzo, invitata dall’amministrazione comunale con la collaborazione del Lions Club Mugello, in occasione dell’anniversario del tragico bombardamento di Borgo San Lorenzo, anniversario che cade questo anno. Del resto il complesso musicale dell’Arma infatti è presente solo ad avvenimenti e ricorrenze particolari. La proposta di portare la banda dei carabinieri in Mugello è venuta dal Lions Club, presieduto da Simone Bettini, che ha coinvolto il Comune di Borgo San Lorenzo, insieme a numerose aziende del territorio, che hanno contribuito al sostegno del prestigioso evento. Un concerto peraltro che sarà arricchito anche da un’ospite, la voce di Ilaria Della Bidia, cantante, pianista e compositrice italiana. L’evento del concerto è a ingresso gratuito – fino ad esaurimento posti -, si tiene martedì 20 giugno alle 21.00 nel grande piazzale accanto a Villa Pecori Giraldi.