Ecco il viaggio alla scoperta di Italo Calvino

Parte oggi un viaggio in sei tappe alla scoperta di Italo Calvino. La rassegna letteraria itinerante "Il Giardino di Alceste" celebra lo scrittore a 100 anni dalla sua nascita: attori e musicisti sono pronti per letture sceniche sulle opere di Calvino in ordine cronologico e con accompagnamento musicale ideato per ogni occasione. Gli eventi iniziano tutti alle 21,30. Si parte proprio oggi al Circolo Arci di Burchio con "Il sentiero dei nidi di ragno". Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Ma.Pl.