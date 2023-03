Ecco i contributi per figli disabili

Contributi regionali in arrivo a Pontassieve per famiglie con figli minori disabili. Per l’anno 2023 la Regione ha istituito un contributo finanziario di 700 euro a favore delle famiglie con figli minori disabili gravi. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il 30 giugno. Per i residenti ai Pontassieve la presentazione della domanda si può effettuare mediante posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: [email protected] , spedizione postale a mezzo raccomandata ar alla Gestione associata dei servizi sociali (UniSAS) co Comune di Pontassieve, via Tanzini 30, 50065 Pontassieve, o consegna a mano del modulo cartaceo presso Comune di Pontassieve, via Tanzini 30 in orario di apertura dell’Urp. La modulistica è scaricabile dal sito della Regione https:bit.ly41yb1N2 o direttamente alla sede UniSAS. Info: 0558360253.