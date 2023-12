Ecco gli appuntamenti natalizi

Appuntamenti natalizi in questi giorni a Figline e Incisa. Questa sera alle 20,30 il teatro comunale Garibaldi ospita ‘’Natale in Danza’’, spettacolo di beneficenza organizzato dal Circolo MCL Giuseppe Fanin con le ballerine di Figline Danza. Saranno raccolti fondi per la Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Sabato dalle 16 in piazza Marsilio Ficino, saranno protagonisti i canti di Natale rivisitati in chiave moderna col coro dell’Associazione ParoParo, nell’evento organizzato dal Centro Commerciale Naturale Il Granaio. Fino al 31 dicembre è aperta anche la mostra "Patavium" alla Galleria Fiaf, sede del Circolo Fotografico Arno, dedicato all’opera di Sandra Zagolin, che ha fotografato gli affreschi della Cappella degli Scrovegni e degli altri cicli della pittura trecentesca padovana.