Ecco "Giardini sonori" Tornano i concerti nei parchi pubblici

Nuovo appuntamento domani, meteo permettendo, con la prima edizione della rassegna "Giardini sonori", concerti nei giardini pubblici di Calenzano. Il programma prevede lo "Swing in allegria" dei Talking Ties che arriverà alle 16 al campo sportivo della frazione Le Croci, alle 17 al parco delle Rimembranze a Legri e infine alle 18 in via Grandi a Carraia. Tutte le iniziative sono gratuite e a accesso libero.

Rubinetti asciutti

intorno via Poliziano

Per lavori sulla rete idrica di via Poliziano, a cura di Publiacqua dalle 9 di martedì sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Baldanzese (da via Alighieri a via Aretino), via Alighieri (da via Baldanzese a via Aretino), via Goldoni e via Aretino. La situazione tornerà a normalizzarsi alla fine dell’intervento e quindi nel pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà spostato al primo giorno utile successivo.