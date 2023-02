Sulla riqualificazione di Novoli interviene l’assessora all’Urbanistica di Palazzo Vecchio, Cecilia del Re. La nascita e la rinascita di una fetta importante del quartiere saranno condivise con i cittadini, attraverso la loro attiva partecipazione. "Sono due le schede del Piano operativo particolarmente importanti per l’area di Novoli – spiega Del Re – quella legata all’area Mercafir e quella legata all’area Nucci. Per quest’ultima, dopo 26 contenziosi, è finalmente la volta buona per arrivare a dare un volto all’area. Un’area che manterrà principalmente una connotazione a verde pubblico, ma che vedrà anche la realizzazione di un museo legato alle nuove tecnologie, in coerenza con la vocazione più produttiva, tecnologica e industriale dell’area per la presenza in particolare di Nuovo Pignone. Saranno inoltre realizzati oltre 10mila metri quadrati di alloggi per studenti, colmando così il gap importante determinato dal non aver previsto un campus a corredo del polo delle scienze sociali. Prima di approvare però i piani attuativi di queste aree, sia per l’area Nucci che per l’area Mercafir (per la parte oltre il polo logistico), sarà svolto un percorso di partecipazione con la cittadinanza in modo da andare a individuare con i cittadini gli standard e i servizi di cui ci sarà bisogno: come realizzare il parco pubblico (sportivo, land art…), se inserire servizi legati allo sport o legati alla scuola, biblioteche, ludoteche. L’obiettivo è quello di creare sempre di più rioni e comunità in cui poter trovare a pochi minuti a piedi attività e servizi per la cittadinanza".