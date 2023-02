Figline Incisa è l’unico Comune del Valdarno fiorentino che fa parte del distretto rurale. Ora che si ventilano ipotesi di finanziamenti strategici, è arrivato il momento di conoscerne le opportunità e cosa significa farne parte. "Il distretto – spiega l’assessore all’Agricoltura Paolo Bianchini – coinvolge imprese agricole e di servizio, associazioni, cooperative e altri soggetti del mondo civile e culturale. Punta a sviluppo e sostegno economico del tessuto agricolo, ma anche a creare condizioni di condivisione sociale per un’economia equa e solidale al servizio della cittadinanza. Il tutto valorizzando i prodotti biologici e a km zero, come facciamo anche noi come Comune". L’assessore chiama a raccolta tutte le imprese interessate venerdì alle 17,30 in sala consiliare per approfondire le opportunità del distretto. Ci saranno Luca Fabbri di Slow Food Valdarno e Nicola Benini, presidente del distretto rurale.