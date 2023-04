Eccellenze in piazza Arriva Art Tour

Tre giorni di mostra mercato con il meglio del made in Tuscany. Aprirà i battenti domani fino a domenica in piazza Strozzi, ’Art Tour, Il bello in piazza’, organizzato da Cna Firenze. Fra i banchi saranno presenti produzioni artigiane originali realizzate con lavorazioni specifiche, tipiche delle imprese fiorentine e toscane. Oggetti vari, per tutti i gusti, sempre di altissima qualità e al cento per cento italiani. I banchi resteranno aperti con orario continuato

dalle 10 fino alle 20.