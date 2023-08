È terremoto nel centrosinistra Dopo Pd e Renzi, Sguanci entra in FI

di Niccolò Gramigni

FIRENZE

Terremoto politico all’interno del Comune di Firenze e più precisamente all’interno del Quartiere 1: il consigliere regionale e presidente del Q1 Maurizio Sguanci, ex Pd (nel 2019 venne eletto a guida del Q1 con i dem), è passato da Iv (dove era approdato nel 2020) a Forza Italia. E in poche ore si è scatenato il caos: qualcuno ha subito ricordato le frasi di Sguanci su Mussolini e le polemiche che ne seguirono ("Mussolini? Nessuno in Italia ha fatto di più", disse a gennaio 2018).

Dopo cinque anni è il tweet di Forza Italia nazionale a tenere banco. A sorpresa, tanto che anche la consigliera di Fi al Q1 Roberta Pieraccioni è rimasta stupita: "Giorni fa ero a cena col coordinatore toscano Marco Stella ma di Sguanci non è trapelato niente", il commento. Nel tweet si vede una foto di Sguanci con Stella e il segretario nazionale del partito Antonio Tajani. "Benvenuto al consigliere regionale della Toscana Maurizio Sguanci. Siamo felici che abbia scelto di aderire al nostro modello di buongoverno, per la crescita ed il lavoro", è il messaggio. Sorrisoni e grandi polemiche. A una manciata di metri dalla corsa delle amministrative 2024, il Q1 si trova senza guida: Sguanci oggi annuncerà le dimissioni – atto dovuto visto che comunque il Pd era già pronto a fare mozione di sfiducia come chiarito dal segretario cittadino Andrea Ceccarelli – e il Q1 sarà commissariato. Non ci sono infatti i tempi per tornare al voto. Dunque il sindaco Dario Nardella, con un’ordinanza, nominerà il commissario che avrà il compito di traghettare il Quartiere fino alle prossime elezioni: si fa il nome dell’attuale capogruppo del Pd al Q1 Edoardo Amato.

Anche il Consiglio di quartiere decadrà, in virtù del commissariamento. Logico dunque che gli animi siano molto caldi. Ceccarelli ha parlato di "decisione scellerata, fatta senza alcun confronto ed esclusivamente in un’ottica di interesse personale". Il gruppo Pd a Palazzo Vecchio con Nicola Armentano, Letizia Perini e Alessandra Innocenti ha parlato di "scelta assurda e inaccettabile" e ribadito la "mozione di sfiducia a prescindere da quello che deciderà di fare Sguanci". "Sono rimasto molto sorpreso", ha affermato il presidente della Regione Eugenio Giani. Ora bisognerà ragionare anche sugli equilibri all’interno del Consiglio regionale visto che la maggioranza perde un pezzo. E gli imbarazzi sono notevoli, su tutti i fronti. I presidenti di Quartiere Michele Pierguidi (Q2), Serena Perini (Q3), Mirko Dormentoni (Q4) e Cristiano Balli (Q5) hanno detto di essere "indignati per la scelta". E Italia Viva? "La scelta di Maurizio di lasciare la maggioranza di Giani è per noi sbagliata – è il commento ufficiale -. Noi abbiamo eletto Sguanci con i voti di Italia Viva per stare in maggioranza. Prendiamo atto della scelta di passare a destra, noi rimaniamo al centro". C’è chi dice che tra i motivi della decisione di Sguanci ci sarebbero anche attriti con l’ex assessore di Firenze Massimo Mattei, da poco entrato a far parte del team di Renzi. Naturalmente c’è chi gode. Stella, uno degli artefici del passaggio di Sguanci, oggi darà altri dettagli ma fa già capire che in futuro ci saranno "altri passaggi" perché "tanti ci stanno chiedendo di entrare dentro Fi".

"Per noi è una grande soddisfazione, qui c’è il vero centro", ha commentato la deputata Fi Erica Mazzetti. Nel mirino c’è il 2024, dove si vota a Firenze e Prato: "A Prato abbiamo già fatto incontri, è unanime la volontà di presentarsi alle elezioni con un unico candidato del centrodestra. Lo stesso deve essere fatto a Firenze".