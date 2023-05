E’ tempo di Rock Contest Una sfida all’ultima nota

Si chiama Rock Contest, ma da tempo quella rock è più che altro un’attitudine, un modo di concepire il presente e il futuro della musica.

Il concorso nato a Firenze nel 1984 da una felice intuizione e dal puntuale impegno organizzativo dell’emittente fiorentina Controradio, continua a essere aperto a tutti i generi musicali, che vengono valorizzati dando spazio e rilevanza alla creatività giovanile.

La manifestazione, che a luglio prossimo riaprirà il nuovo bando per le iscrizioni all’edizione 2023, proprio quest’anno compirà trentacinque anni di vita. In attesa delle nuove sfide all’ultima nota, è appena stato pubblicato su YouTube il videoclip di "Asfalto", il primo pezzo dell’album "Medioevo Digitale" degli Androgynus, in bilico tra cantautorato sognante e moderna psichedelia che vinse il premio speciale Publiacqua dell’edizione 2022.

"E’ una filastrocca inquietante che descrive l’urbanità del ventunesimo secolo dal punto di vista di un bambino o di un alieno. Il brano viene ispirato dalle impressioni di una Roma caotica da parte di una persona che si trasferisce dalla campagna – spiega il leader del gruppo Gabriele Bernabò -. Nonostante sia il brano più corto dell’album, gli arrangiamenti molto articolati lo rendono uno dei più intensi e immaginifici".

Al Rock Contest hanno mosso i primi passi musicisti del calibro di Stefano Bollani, la Bandabardo`, membri dei Subsonica, Roy Paci, Irene Grandi, fino a più recenti nomi che hanno segnato punti nodali della musica alternativa italiana come Offlaga Disco Pax ed Emma Nolde. Anche quest’anno il Rock Contest assegnerà premi e riconoscimenti funzionali alla realizzazione di progetti per la valorizzazione e la crescita professionale dei progetti artistici.

Tra i più importanti della scorsa edizione, il Premio Publiacqua che è stato assegnato ad "Asfalto" degli Androgynus perché è stato considerato particolarmente adatto a descrivere i temi della sostenibilità, cambiamento climatico, biodiversità, accessibilità alle risorse, inclusione e uguaglianza.

Giovanni Ballerini