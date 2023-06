E’ tempo di leggende Firenze Rocks apre con i grandi The Who

di Giovanni Ballerini

"È meraviglioso poter tornare in Europa dopo una lunga assenza, per suonare a Firenze, Berlino, Parigi e Barcellona, quattro delle mie città preferite al mondo - dice Pete Townshend -. Non vediamo l’ora di portare il nostro grande spettacolo orchestrale e di suonare anche alcune vecchie canzoni in stile Who dal nostro repertorio". Il countdown per il concerto più atteso dell’estate 2023 sta per scadere. Benvenuti allo show degli Who che sabato 17 saranno, con l’Orchestra del Maggio, gli headliner ideali della prima serata di Firenze Rocks, il super festival che la stessa sera vedrà alla Visarno Arena, alle Cascine, anche l’innovativo chitarrista newyorkese dei Rage Against The Machine Tom Morello, l’estroso cantautore glam rock maremmano Lucio Corsi e i Piqued Jacks, band alternative rock.

Ma la leggendaria rock band britannica, in quest’unica data italiana, ha voluto essere accompagnata da una delle più importanti orchestre d’Italia, quella del Maggio. E Pete Townshend, Roger Daltrey & Co delizieranno la platea fiorentina con i nuovi arrangiamenti orchestrali di un repertorio magico. A Firenze, insieme allo scatenato chitarrista e al funambolico vocalist, ci saranno il chitarrista e cantante Simon Townshend (fratello minore di Pete), il batterista Zak Starkey (figlio di Ringo Star), i tastieristi Loren Gold ed Emily Marshall, il bassista Jon Button, il vocalist Billy Nicholls, con anche l’estro del direttore d’orchestra Keith Levenson, della violinista Katie Jacoby e della violoncellista Audrey Snyder.