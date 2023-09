"È stato lui a prenderla". L’ennesima accusa nel video

Con il dito indica la porta di una delle tante stanze dei corridoi spettrali dell’Astor. Katherine, la mamma di Kata, è sicura che chi vive lì sia coinvolto nella sparizione di sua figlia. Sono i giorni seguenti la scomparsa della bambina peruviana, e la donna, secondo quanto emerge in un video girato all’interno dell’Astor il 15 giugno, concentra le sue attenzioni su un occupante in particolare. Si tratterebbe di un cittadino di origine rumene che vive in una delle camere (vicino a una rampa di scale) confinanti con quella della famiglia di Kata. L’uomo, secondo Katherine, avrebbe cambiato stanza proprio dopo la scomparsa della figlia. Un movimento anomalo che ha fatto aumentare i sospetti nei sui confronti, anche da parte del padre Miguel, che nei frame successivi – oltre a sottolineare l’estraneità della sua famiglia –, fa capire che proprio la comunità romena potrebbe essere coinvolta nel caso. Chi era quell’uomo? C’entra davvero con la scomparsa della piccola Kata o si trattava soltanto di uno sfogo dei genitori?

Difficile da dire, anche se, come ci confermano il legali della coppia, la lista di nomi presentata ai pm dai due peruviani "comprende sia soggetti peruviani, sia romeni". Non viene esclusa nessuna pista, quindi.

Intanto, di giorni, da quelle parole rabbiose dei genitori, ne sono passati cento. Cento giorni senza la piccola Kata, nei quali ipotesi e piste si sono sovrapposte, intrecciate, senza mai realmente toccarsi. I cinque indagati sono la svolta nell’inchiesta? Di sicuro è una scossa tra le tante piste. I pm sono arrivati anche a chiedere una rogatoria per interrogare persone in Perù, ma è sempre l’albergo occupato, dove Kata viveva con la mamma (il giorno della sua scomparsa il padre Miguel Angel era detenuto), che pare nascondere ancora misteri.

Dopo il sopralluogo dei genitori della bambina, previsto per domani, anche la procura tornerà nell’ex hotel (secondo le prime indiscrezioni, dalla prossima settimana). E per le per nuove ricerche, i pm stanno pensando di chiamare in causa anche i Cacciatori eliportati di Calabria, uno dei corpi d’élite dell’Arma creato trent’anni fa per dare la caccia ai latitanti e, ancor prima, all’Anonima sequestri dell’epoca buia dei sequestri di persona quando gli ostaggi venivano nascosti in zone impervie dell’Aspromonte.

P.M.