E… State a Campi", Torna l'appuntamento con i Mercoledì Sera a Campi"

Torna anche quest’anno l’appuntamento con i mercoledì sera in centro a Campi, promossi dal centro commerciale naturale "Fare Centro Insieme" con il supporto del Comune e di Chianti Banca.

Cinque serate, racchiuse nell’initiva denominata "E… state a Campi", che vede il centro storico del paese animato fino a mezzanotte da negozi aperti, mercatini artigianali, street food, beverage, animazione per i più piccoli e spettacoli per tutti.

Si parte stasera con la musica di dj Ago, l’aperitivo in piazza, lo street food e le bancarelle per poi proseguire tutti i mercoledì di luglio (5, 12, 19 e 26) grazie anche alla collaborazione di attività commerciali che non necessariamente svolgono il loro lavoro in centro a Campi.

B.B.