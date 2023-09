E se il Covid rientra in classe? "Abbiamo gel e mascherine ma non c’è motivo di allarmarsi"

"Certo che abbiamo ancora tante mascherine avanzate. Ma speriamo che rimangano in magazzino…". Incrociano le dita i dirigenti scolastici fiorentini. Venerdì 15 inizia la scuola ed il lavoro da fare, come sempre, è molto.

"Per ora, non stiamo approntando misure particolari di contrasto al Covid", affermano ad una voce sola i presidi. Il rialzo dei contagi ha portato qualcuno a tirare in ballo le mascherine in classe. "L’indicazione è di evitare gli assembramenti degli alunni, soprattutto in questi primi giorni di scuola. – aveva detto Mario Rusconi dell’Associazione nazionale presidi – Se le scuole ce lo chiederanno, distribuiremo le mascherine utilizzando le scorte. Stessa cosa per i gel".

Al momento, è importante ricordarlo, non esistono misure restrittive anti-Covid nelle scuole e dunque non vi sono indicazioni specifiche sui comportamenti da adottare. "Noi continueremo con la sanificazione e metteremo comunque le mascherine a disposizione dei ragazzi che ce le chiederanno. Poi, vedremo quello che ci dirà il ministero", fa sapere la preside del classico Galileo, Liliana Gilli. Sulla stessa scia Osvaldo Di Cuffa, dirigente dell’Iis Sassetti-Peruzzi: "Abbiamo ampie scorte. Se i ragazzi ci chiedono le mascherine, non avremo difficoltà a fornirle. Non ho pensato a misure particolari, anche se ho letto con un po’ di preoccupazione che i contagi stanno aumentando". Ludovico Arte, che guida l’Itt Marco Polo, ricorda "i danni importanti causati dalle restrizioni della pandemia". "E’ giusto monitorare la situazione, ma non anticipare le misure. - aggiunge -. La scuola va salvaguardata nella sua naturalezza. Poi, certo, se il governo deciderà una serie di misure mi adeguerò. Ma sarebbe davvero un problema per i nostri giovani".

"Sto facendo fare una ricognizione riguardo agli stock di mascherine e gel. – dice Nicola Iannalfo, neodirigente scolastico del liceo Michelangiolo – Sono qui da poco, e dunque, non so con precisione quello che abbiamo. Speriamo con tutto il cuore di non dover tornare a far indossare le mascherine ai ragazzi. Per ora, non abbiamo inserito regole particolari. Confidiamo nelle buone pratiche ormai acquisite riguardo all’igiene delle mani ed al ricambio dell’aria. Più che preoccupazione c’è attenzione". "I giovani hanno bisogno di relazionarsi. Siamo ancora alle prese con i bruttissimi strascichi della pandemia… Ci mancherebbe altro di dover ricominciare con le restrizioni…", le parole di Maria Francesca Cellai, a capo dell’alberghiero Buontalenti. Dello stesso avviso Gianni Camici, dirigente Iis Cellini e presidente Associazione nazionale presidi fiorentini: "A ora non credo che la situazione richieda cautele particolari. Poi, certo, restano i problemi strutturali, comuni a tantissime scuole: aule piccole e classi di 28-30 alunni".

Elettra Gullè