È Sassetti l’Iron man campigiano

Roberto Sassetti, 44 anni, è l’"iron man" campigiano. Riconoscimento conquistato con merito per avere partecipato, con la maglia del Firenze Triathlon, alla gara di Cervia: quasi 4 chilometri di nuoto, 180 chilometri in bici e i 42,195 della maratona per un tempo complessivo di 11 ore e 55 minuti. "Abituato" alla fatica (ha corso più maratone oltre alla 100 chilometri del Passatore"), era alla sua prima esperienza con il Triathlon, ma l’ha onorata alla grande piazzandosi 1012° su oltre 3000 partecipanti. E, per non farsi mancare niente, si sta già allenando per la maratona di Firenze .

P.F.N.