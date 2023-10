E per il maltempo è allerta arancione in un mese dalle temperature record

In un mese dalle temperature quasi estive anche oltre i 30 gradi, arrivano oggi pioggia, possibili temporali violenti, rischio idraulico sul cosiddetto ‘reticolo minore’ che riguarda i corsi d’acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle. Alle 6 di stamani scattano a Firenze una serie di allerte meteo che si con concluderanno alle 24 dello stesso giorno. In particolare dalle 6 alle 11 di stamani è previsto il codice giallo, che diventerà arancione nelle ore successive fino alle 24. Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. A tale proposito, il sindaco Dario Nardella ha firmato un’ordinanza di chiusura, per l’intera giornata, di parchi, giardini e aree verdi, ad accesso regolamentato, raccomandando ai cittadini di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili. In preallarme la protezione civile.

Palazzo Vecchio raccomanda ai gestori delle attività economiche all’interno di giardini o parchi ed aree verdi pubbliche accessibili di garantire le condizioni di sicurezza delle aree di loro pertinenza. Vietato lo svolgimento di mercati in giardiniparchi pubblici ed aree verdi. Stop pure alle attività all’aperto nei giardini e verrà sospesa, dalle 11 a mezzanotte, la fermata Cascine della linea 1 della tramvia.