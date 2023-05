È padel mania Inaugurati tre nuovi campi

Tre campi da padel per il Tennis Club Limonaia che ha affiancato al tennis anche questa disciplina che, da alcuni anni, sta raccogliendo sempre più appassionati. Il ‘taglio del nastro’ per le nuove strutture, realizzate nel tempo record di appena tre mesi, è avvenuto, nei giorni scorsi, con una breve cerimonia cui ha preso parte, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, l’assessore allo Sport Damiano Sforzi. Negli interventi sia Sforzi che il presidente del circolo Sergio Saccenti hanno ricordato il compianto consigliere Piero Ricceri scomparso poche settimane fa. Il vicepresidente Alessandro Borraccino ha poi illustrato una serie di interventi di prossima realizzazione all’interno del circolo. Alla fine, dopo un saluto della consigliera Silvana Matonti e un brindisi di buon auspicio, circa cento persone hanno potuto provare a giocare a padel, a rotazione sui tre campi.