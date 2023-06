E ora vogliamo strade sicure

E poi led luminosi sugli attraversamenti che possono essere dotati anche di segnalatori acustici, al posto delle vecchie strisce scolorite. E poi piste ciclabili super sicure nell’ottica di una mobilità green.

E chi non sogna una centrale di polizia stile film americano con i maxi-schermi per monitorare in diretta traffico e incidenti?

A Trento, ad esempio, stanno sperimentando l’intelligenza artificiale applicata al controllo della viabilità e alla prevenzione della microcriminalità

Insomma, una rivoluzione che possa anche prendere a modello le città più virtuose: da Vienna a Varsavia a Oslo.

Certo, l’assessorato avrà il suo bel da fare con un tesoro di 46 milioni di euro di contravvenzioni, di cui 23 solo proventi degli autovelox da spendere ma Firenze può permettersi il lusso stavolta di investire in tecnologia.

E, occorre considerare, che i dati resi noti dal Codacons, sulla base delle rendicontazioni annuali al Viminale, prendono in considerazione il 2022: quindi solo metà anno con i potenti velocar che hanno fatto strage di portafogli e patenti da giugno in poi.

Figurarsi i proventi del 2023.

Già così Firenze è rimbalzata sui canali d’informazione di tutta Italia come la regina delle multe di autovelox e parenti.

L’utilizzo dei soldi delle contravvenzioni peraltro è, almeno in quota parte, dettato dalla legge. Ciò che, purtroppo, la legge non prevede - e quindi non sanziona - è l’obbligo della trasparenza, quella reale. Vecchia battaglia anche dell’Anac: rendere accessibili ai cittadini le informazioni fondamentali sull’andamento delle amministrazioni. E il come vengono investiti i soldi delle multe lo è, necessariamente. Ma la trasparenza di facciata si scontra da una parte con il burocratese mai passato di moda dall’altra con quel viziaccio dell’approssimazione.

Quindi basta scorrere la rendicontazione al Viminale del comune di Firenze per capire che non ci si capisce niente. Poco meno di mezzo milione di fondi è andato in ‘manutenzioni strade comunali finalizzata alla sicurezza stradale’, ben due milioni in ‘interventi per utenti deboli’, due milioni e mezzo in ‘rimozione veicoli connessi a potenziamento attività di controllo’. E ancora, la lista è lunga. Due milioni e settecento mila euro per i ‘permessi ztl e disabili’ e 7 milioni di euro in ‘servizi e beni di facile consumo per miglioramento sicurezza ed educazione stradale’. C’è scritto tutto ma ne sappiamo quanto prima, cioè niente.