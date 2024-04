E ora parliamo di progetti e governo

Firenze, 10 aprile 2024 – Diciamo la verità: il candidato fa notizia. Poi, più originale è, più incuriosisce. Se si aggiunge il condimento, più o meno artefatto, di litigi, smentite, amori che potrebbero nascere, amori ricercati e mai trovati e via discorrendo, allora anche una (potenzialmente) noiosissima campagna elettorale per le comunali fiorentine può diventare succosa. Poi c’è il fattore tutto extra fiorentino che la coalizione di centro destra ha conquistato di recente molti comuni toscani prima considerati inespugnabili. Quindi Firenze diviene una specie di baluardo simbolo che fa dire a qualcuno che qui Elly Schlein si gioca la segreteria del Pd. Tutto questo, in realtà, inorgoglisce i fiorentini, da qualunque parte schierati, perché ci fa sentire l’ombelico del mondo. Che questo corrisponda alla realtà è un’altra cosa. Ma tant’è, l’importante è crederci (e da fiorentini ci crediamo) e questo mette sale sull’agone.

Ma se accantoniamo per un attimo il fervore della battaglia personale e ideale e scendiamo alla realtà dei fatti, ossia che si tratta di decidere della politica comunale per i prossimi cinque anni, cominciamo a ragionare di cose concrete. È quello che La Nazione intende fare, lavorando quartiere per quartiere, rione per rione per fare una fotografia veritiera della nostra città, della sua vivibilità, di ciò che è migliorato e di ciò che è peggiorato, almeno nella percezione dei cittadini/lettori. In fin dei conti, nessuno vive di grandi scontri ideologici, anche se possono accalorare. Restano effimeri. Poi la qualità della vita quotidiana è determinata dai servizi erogati, dal costo della vita, della casa, dal sentirsi parte di una città, di una comunità, ovvero estraniati a casa nostra. Insomma, i parametri di giudizio sono sempre gli stessi: trasporti, sicurezza, identità di quartiere, cultura del vicinato, accessibilità alle risorse di prima necessità. Tutto questo sullo sfondo di una città che vuol tutelare i suoi bambini, garantendo asili accessibili e parchi gioco sicuri, ma che ha la consapevolezza della vecchiaia che incombe. Per i nonni i nipoti sono la vita che continua. Ma è necessario tenere tutto assieme. Compito arduo per un sindaco al quale La Nazione vuol offrire strumenti adeguati di conoscenza.