E ora i tranelli viaggiano anche su whatsapp

FIRENZE

"Ciao mamma ho cambiato numero!", diceva il testo di un messaggio ricevuto nella chat di whatsapp di un’arzilla mamma di 85 anni. Ma dopo i cuoricini, che potevano far davvero pensare che fosse la figlia a scriverle, è arrivata un’insolita richiesta di denaro, che ha messo in allarme la donna.

La “finta figlia“ ha infatti chiesto all’anziana di fargli un paio di bonifici dicendo di aver urgente bisogno di soldi e promettendo poi la restituzione futura del denaro.

La mamma in quel momento stava passeggiando in via Faentina e bene ha fatto ad attirare l’attenzione di una volante della polizia che stava transitando di lì. Assieme ai poliziotti, senza rispondere alla chat, ha appurato che la figlia non aveva fortunatamente bisogno di denaro e adesso quel numero potrebbe essere un buon punto di partenza per un’indagine della polizia di Stato, impegnata a 360 gradi per prevenire e contrastare il fastidioso fenomeno delle truffe agli anziani.

Secondo la questura, è infatti evidente il tentativo di raggiro che secondo gli investigatori potrebbe essere un nuovo tipo di truffa rivolta soprattutto a potenziali vittime anziane. Resta da capire in che modo i truffatori entrino in possesso dei numeri di cellulare, ma gli espedienti possono essere molteplici. Dunque attenzione anche a fornire i propri dati personali agli sconosciuti.

ste.bro.