E’ nata una squadra "La Lanterna calcio"

Una squadra di calcio che prende il nome dal circolo che la ospita. È nata, a Lastra a Signa, La Lanterna, che parteciperà al prossimo campionato di terza categoria. A dare vita all’iniziativa Leonardo Alari, Luca Bagnini, Giovanni Maria Cappellini, Leonardo Cappellini, Lorenzo Riccardo Cappellini, Marco Ceccatelli, Cristian Coku, Christian Galli, Federico Martinelli, Kilian Materassi, Edoardo Mele, Manuel Menciassi, Pier Francesco Nesti, Enzo Pescini, Samuele Pierattini e Yassin Zahouasi. "L’entusiasmo dei ragazzi - ha detto il presidente Giovanni Maria Cappellini - è stato la spinta fondamentale per mettermi a disposizione, insieme ad altri, per essere tutti protagonisti di una crescita organizzativa". Fra i prossimi obiettivi, un progetto di socializzazione, insieme alla Federazione tennistavolo, con corsi gratuiti per over 65, il calcio camminato e un torno di beneficenza.