E’ morto a 100 anni il partigiano. Gennaro Barboni

È morto a 100 anni a Follonica (Grosseto) il partigiano Gennaro Barboni, originario di Matelica (Macerata) ma da 25 anni abitante in Toscana. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, entrò a far parte delle formazioni partigiane della zona, combattendo col nome Lu Feroce nel primo Battaglione Mario. Nel Dopoguerra milita nel Pci: sarà eletto deputato e sindaco del suo paese natale. A Follonica ha diretto a lungo la locale sezione Anpi che lo aveva festeggiato a gennaio per il traguardo dei 100 anni.