E la politica si spacca Passa solo la mozione Pd

di Lisa Ciardi

Due giorni di confronto non sono bastati per arrivare a un documento unitario. Così, ieri, in Consiglio regionale, sono andate ai voti due diverse mozioni dedicate all’aggressione davanti al liceo Michelangiolo: una presentata dal Pd e l’altra da Lega e Fdi. Alla fine, il primo documento, che ha recepito gli emendamenti di Italia Viva e del M5S, è stato approvato con 22 voti favorevoli, 4 astenuti (Lega) e il non voto di Fdi, mentre l’altro è stato respinto. Nella mozione approvata si manifesta "solidarietà agli studenti vittime degli episodi di squadrismo", una "ferma condanna degli atti di violenza" e "preoccupazione per il clima di odio", facendo riferimento a "un episodio analogo avvenuto il 9 febbraio al liceo Pascoli di Firenze".

Oltre a "esprimere vicinanza al corpo scolastico" la mozione "impegna la Giunta a proseguire l’opera di contrasto a ogni azione che utilizzi metodi e forme propri del fascismo". Accolto un emendamento di Italia Viva (sottoscritto da Silvia Noferi del M5S) per prevede, in caso di procedimento penale, che la Regione si costituisca parte civile. Ma le polemiche non si placano. "Il Consiglio ha perso un’occasione – ha detto Francesco Torselli (Fdi) – perché poteva essere votato un atto di condanna unanime della violenza. Speravamo che il Pd fosse propenso, invece ha preferito cavalcare la strumentalizzazione politica. Da parte nostra, chiedevamo di non incolpare gli studenti di destra dei fatti avvenuti al Pascoli, visto che varie testimonianze raccontano che ne sono stati vittime. E domandavamo di inserire, nel dispositivo, una condanna delle violenze verbali del corteo di martedì, dove si è inneggiato alle foibe e all’omicidio di Giorgia Meloni". "È doverosa una ferma condanna di qualsiasi violenza – ha affermato Elena Meini (Lega) – ma in quest’aula abbiamo la responsabilità di evitare la strumentalizzazione politica che alimenta l’odio". "Davanti al Michelangiolo non è avvenuta una ‘rissa’ – ha replicato Vincenzo Ceccarelli (Pd) - è una vicenda di chiaro stampo politico che coinvolge studenti appartenenti a un’organizzazione di destra. È doveroso, per il Consiglio di una regione in cui l’antifascismo è nel Dna, condannare l’episodio". "Ancora una volta – ha commentato Iacopo Melio (Pd) - la destra si dimostra incapace di condannare all’unanimità il fascismo e lo squadrismo". "Spiace che non sia stato possibile trovare l’unanimità – ha detto il presidente del Consiglio, Antonio Mazzeo -. Sarebbe stata la miglior risposta contro ogni forma di violenza".