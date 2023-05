E’ la "Notte europea dei musei" Porte aperte all’arte sotto le stelle

Una notte tra stelle, cultura e divertimento. È quanto per oggi promette l’edizione 2023 della "Notte europea dei Musei", volta a promuovere l’identità culturale europea in tutta l’Unione. Il biglietto di ingresso è del costo simbolico di un euro, o in alcuni casi gratuito, e consentirà di partecipare alle visite guidate in programma. E a Firenze c’è l’imbarazzo della scelta. Tutti i tesori degli Uffizi saranno visitabili dalle 19 alle 22, con ultimo ingresso alle 21. Anche la Galleria dell’Accademia (19-22) partecipa alla speciale iniziativa per far scoprire le proprie opere d’arte by night: un’occasione unica per godersi tutte le collezioni permanenti conservate nel museo che spaziano dal Duecento al XIX secolo, grazie anche alla nuova illuminazione di ultimissima generazione di cui la Galleria è dotata. "Notte europea" pure al Museo Nazionale del Bargello, che prolungherà l’apertura fino alle 22 mentre le Cappelle Medicee saranno visitabili fino alle 22,50. L’accesso a entrambi i musei, dalle 19, è a un euro. Al Museo archeologico nazionale sarà straordinariamente aperto anche il Giardino monumentale con visite guidate. Apertura serale anche per il Museo di San Marco e per il Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi per una visione ancora più suggestiva dei capolavori del Beato Angelico, del Ghirlandaio, della Biblioteca monumentale di Michelozzo e delle Sale del Savonarola, e per contemplare a San Salvi il grande affresco dell’Ultima cena di Andrea del Sarto. A Fiesole porte aperte al Museo Bandini e al civico Archeologico dalle 19 alle 23. E’ possibile partecipare alla visita guidata al Bandini (19) e a quella dell’Archeologico (21). La visita è gratuita con prenotazione allo 055.5961293. A Campi, infine, il Museo archeologico di Gonfienti sarà visitabile dalle 18 alle 23.

B. B.