E la metà dei detenuti ha disturbi psichici

Gli ospedali giudiziari sono superati. Lo sono sulla carta, visto che sono stati chiusi nel 2014 per legge, nel 2017 di fatto. Eppure l’attuale fotografia racconta una realtà diversa. Basta vedere i numeri: nel 2021, oltre il 49% dei detenuti in Toscana era affetto da disturbi psichici. Lo dicono le rilevazioni, effettuate tra febbraio e maggio, dall’Ars Toscana e riportate dal rapporto stilato dall’ufficio del garante regionale e dal dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Firenze. Questo vuol dire che su 3mila detenuti, ce ne erano 1.400 con problemi di salute mentale. Un dato allarmante anche alla luce degli eventi critici nel 2022: 4 suicidi (tutti a Sollicciano), 110 tentati (28 a Firenze) e 912 atti di autolesionismo (380 nel carcere fiorentino) Si parla di disturbi di varia natura ed entità, ovvio. Comunque un numero alto rispetto alle Atsm (articolazioni per la tutela della salute mentale), presenti in 33 istituti sui 190 italiani.

In Toscana sono a Firenze e a Livorno. Qui, al 31 marzo 2023, si contavano 9 detenuti (tutti a Sollicciano) sulle 227 presenze a livello nazionale. E il resto? Nei reparti ordinari evidentemente. Dove, tra l’altro, alcuni sono detenuti illegittimamente. Delle 76 persone che nel 2023 erano in attesa di entrare in una Rems toscana, 3 si trovavano dietro le sbarre: a Sollicciano, Prato e Livorno. Nel 2022 erano 11. Una situazione per cui la Corte europea dei Diritti dell’uomo ha già condannato l’Italia. Ma, a quanto pare, è servito a poco.

Teresa Scarcella