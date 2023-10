E’ la Medusa rubata?. I carabinieri fermano l’asta

di Manuela Plastina

BAGNO A RIPOLI

La Testa della Medusa del Giambologna non va all’asta, almeno per ora: la vendita all’incanto che doveva tenersi ieri alla Casa Pandolfini è stata sospesa per un provvedimento dei carabinieri del Nucleo di tutela del patrimonio artistico di Firenze. Hanno avviato un’indagine per verificare da dove proviene davvero l’opera, che pare quella realizzata originariamente per la Fonte della Fata Morgana, il ninfeo che si dice essere stato costruito dallo stesso Giambologna in territorio di Bagno a Ripoli.

La "casina rosa", così chiamata per il colore acceso che riveste ancora le sue pareti, fu costruita tra il 1571 e il 1574 nel parco della villa il Riposo a Bagno a Ripoli, commissionata dal mercante ed esperto d’arte nonché consigliere della famiglia Medici Bernardo Vecchietti all’artista e scultore fiammingo Giambologna. Dedicato alla seducente maga guaritrice del ciclo di re Artù (c’è una chiara dedica nel mosaico sul pavimento in cui è impresso il nome della Fata Morgana) con la sua inconfondibile fonte realizzata con mattoni rosa, è un luogo che vive tra storia e leggenda: si dice che la sua acqua abbia virtù ringiovanenti e che nelle notti d’estate appaiano ninfee e fate danzanti. Ma nel corso del ‘900, vittima dell’abbandono, dell’incuria e anche dell’umidità, è stata saccheggiata delle sue opere. La stessa statua della Fata Morgana, che si trovava al centro della fonte, fa parte di una collezione privata. Nel 2020 Giorgiana Corsini e Neri Torrigiani hanno lanciato una campagna di raccolta fondi per "Artigianato e Palazzo" per ridonare al Ninfeo una copia dell’opera originaria. Proprio pochi giorni fa lo stesso Neri Torrigiani con Sabina Corsini, anche in memoria dell’affetto nutrito dalla principessa Giorgiana per quel luogo magico, hanno lanciato un appello per fermare la vendita della Testa della Medusa, ricomparsa sul mercato da una collezione privata e destinata a finire in altre sedi, magari all’estero. La loro richiesta è stata accolta, ma per mano dei carabinieri. L’opera potrebbe addirittura essere stata sequestrata per capire da dove viene e come è arrivata sul tavolo delle aste.

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, che si era accodato alla richiesta di sospensione dell’asta, ha accolto positivamente la notizia. "Ci auguriamo che possa essere davvero il primo passo per riportare la Medusa a casa, all’interno della Fonte della Fata Morgana. Fino a che non saranno concluse le verifiche certo non sarà svolto nessun bando". Ringrazia Torrigiani e Corsini "per aver messo in moto l’operazione" e la Case d’aste Pandolfini "per la sensibilità e la collaborazione dimostrate".