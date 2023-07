E la frana non c’è più Via di Terzano torna sicura

Rimossa finalmente la frana di via di Terzano, dopo diversi anni di attesa. Con un investimento da 240 mila euro da parte del Comune, è stata ripristinata la viabilità attraverso il lavoro di consolidamento delle opere di sostegno della sede stradale, seguito a stretto giro dalla completa riasfaltatura della carreggiata.

"Un lavoro importante per la sicurezza e la riqualificazione della zona – commenta l’assessore ripolese ai lavori pubblici Francesco Pignotti –. Si aggiunge agli altri ripristini già effettuati in via Montisoni e in via del Bigallo e Apparita, sempre per frane". Via di Terzano era franata ormai anni fa. Nell’estate del 2021 era stato annunciato che i lavori sarebbero partiti in autunno e durati due mesi. Poi l’intervento era stato inserito nel piano anti frane annunciato dall’amministrazione comunale per la primavera del 2022. C’è voluto molto di più, ma ora finalmente la strada è tornata sicura e transitabile.

Manuela Plastina