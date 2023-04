E la Dardano volò da Renzi "Scelte irragionevoli dentro il Pd"

Mimma Dardano è uscita dal gruppo. Era la capa della Lista Nardella, presidente della commissione Politiche sociali in Palazzo Vecchio. Legata al sindaco a doppia mandata (ma anche amica da sempre di Stefania Saccardi). E spalla a spalla con il Pd. E è proprio dei Dem che parla annunciando il suo ingresso in Italia viva. Con Barbara Felleca hanno i numeri per formare il gruppo di Italia Viva verso il Terzo Polo, appena espletati i prossimi passaggi formali. Comunque in seno alla maggioranza.

Un segnale evidente – semmai ce ne fosse stato bisogno – che a Firenze è cominciata la campagna elettorale per le amministrative 2024. "Recentemente alcune sbandate ideologiche e alcune scelte a mio parere irragionevoli del Partito democratico mi hanno convinto a entrare nella casa dei riformisti", dice. Non parla del livello nazionale, sicuramente lo scossone impresso da Elly Schlein ha dato il suo contributo, in ogni caso Dardano faceva parte della Lista Nardella. Ma in casa sua, a Palazzo Vecchio, Dardano era rimasta turbata dalla discussione accesa che, a congresso concluso, era stata fatta dall’assemblea cittadina per mantenere le bandiere della pace nel Salone dei Duecento modificando il regolamento del consiglio comunale.

Fatto è che adesso se n’è andata, pur senza sbattere la porta e ringraziando il sindaco per le opportunità concesse. E’ lui, Nardella, a dire che non comprende la scelta di Dardano: "Gesti che fanno pensare a manovre di palazzo, che allontanano ancora di più la gente dalla politica – dice – Noi prendiamo atto e continuiamo con determinazione e rispetto a fare il nostro lavoro per Firenze e i fiorentini".

L’uscita che segue gli addii eccellenti nei dem di Enrico Borghi e Caterina Chinnici, è l’inzio di un fenomeno? Dentro il Pd c’è tranquillità. "E’ un’iniziativa di palazzo", dice il segretario cittadino Andrea Ceccarelli che anzi snocciola i numeri in costante crescita degli iscritti, il 50% in più nel biennio e la crescita dei circoli da 21 a 25 in città.

Dardano ritiene che "in Italia Viva possa proseguire la mia esperienza politica in chiave autenticamente riformista avendo a fianco alcune delle persone con le quali condivido da sempre grandi affinità politiche". In effetti da sempre legata alla vicepresidente della Regione Stefania Saccardi. Per la sua candidatura a sindaco sono in corso le grandi manovre.

i. u.