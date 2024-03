E Italia Viva studia le liste: "Entusiasmo intorno a noi"

"Mai con il M5S". Non c’è da girarci intorno perché il pensiero del leader di Italia Viva Matteo Renzi su questo è sempre stato chiarissimo e dunque è evidente che, in vista delle comunali, un eventuale ingresso di Iv nella coalizione di centrosinistra ‘trainata’ dal Pd renda impossibile ogni tipo di trattativa con i 5 Stelle, sul modello sardo.

Ad oggi la possibilità di vedere insieme Pd e Iv è molto complicato ma mai dire mai in politica, ancor più con un tipo come Renzi. Sottotraccia c’è chi continua a lavorare (e sperare) in un accordo ma il tempo stringe e questo tempo è dettato da appuntamenti molto precisi per Iv: il 4 marzo a Firenze ci sarà l’assemblea cittadina degli iscritti di Iv e ci sarà Renzi. Inoltre dall’8 al 10 torna la Leopolda. Se niente cambia in questi giorni è facile che al primo turno ognuno vada per conto suo anche perché la Leopolda può essere considerata un punto di non ritorno.

"Se il Pd va col M5s alle comunali è il chiarimento che in molti aspettavano – commenta il coordinatore fiorentino Francesco Grazzini -. Noi non andremo mai col Movimento, siamo incompatibili. Per quanto ci riguarda stiamo lavorando da tempo alle liste, dovremo capire se presentarne una o due". Da Iv più volte si fa notare che se una parte del Pd non vede di buon occhio i renziani, lo stesso si può dire dei 5 Stelle e quindi alla fine tutto appare complicato. "In Iv le idee chiare ci sono – aggiunge Grazzini -. In molti ci chiedono di entrare, c’è interesse". E sui temi si ribadisce la volontà di portare avanti partite importanti come Tav, tramvia, aeroporto, sicurezza. E se l’europarlamentare Nicola Danti afferma "di pensare a Firenze" da oggi, visti gli impegni a Strasburgo, per le consigliere comunali Mimma Dardano e Barbara Felleca è tempo di bilanci. In caso di accordo col Pd (magari al ballottaggio) Renzi potrebbe chiedere un assessorato di peso per Francesco Grazzini e sul tavolo di trattativa c’è anche il futuro sindaco uscente di Bagno a Ripoli Francesco Casini. Ma Dardano e Felleca si interrogano sui loro ruoli. Entrambe sono desiderose di andare avanti col percorso intrapreso, pur attendendo il ‘via libera’ dai vertici nazionali. "L’esperienza a Palazzo Vecchio è stata bella e faticosa. – afferma Dardano (che adesso è capogruppo) – Se la gente mi vorrà e il partito mi candiderà, io ci riproverò. Sono concentrata sul lavoro in aula: abbiamo ancora da discutere gli odg sul bilancio e la delibera del Poc, spero che gli animi si calmino... Sul Poc dico che abbiamo sentito la mancanza di un assessore all’urbanistica: non sta a me dire se Nardella ha sbagliato a tenersi la delega, ma di certo anche fare le commissioni senza l’assessore è diverso". "Sono a disposizione di Iv per quello che potrò dare alla vita pubblica di questa città. – sottolinea Felleca – Nel frattempo spero che il Pd si dia una svegliata sul presidente del Consiglio comunale Luca Milani e sulle sue recenti dichiarazioni. Coi Dem ad oggi non siamo compatibili, poi non sono io che decide le strategie".

A questo penserà Renzi, consapevole che da oggi iniziano due settimane cruciali per il futuro di Iv a Firenze.

Niccolò Gramigni