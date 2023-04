E in via del Corso rifanno capolino le finte mime

Approfittano della calca e appena coperte da un cappello o da una mappa approfittano di un momento di distrazione per infilare le mani nelle borse altrui. Sono tornate non solo le borseggiatrici di professione ma anche le finte mime che con i loro gonnelloni lunghi e bianchi e il viso dello stesso colore, incantano gli ignari turisti. Era dal 2019 che le artiste fasulle, non si vedevano. "Ero con una comitiva di turisti quando ho rivisto una delle due. Con il covid e dopo la lunga battaglia a colpi di segnalazioni sembrava fossero state allontanate" non usa giri di parole Marco Verzì, presidente Federagit Confesercenti Firenze. La donna avvistata si muove da piazza della Signoria fino a via del Corso per poi soffermarsi alla Casa di Dante, questo anno eletta a base in quando più nascosta rispetto alle piazze più centrali. Tra una stretta di mano e un sorriso, la finta mima chiede insistentemente i soldi. Un giochino che tra 2016 e 2018 è costato alle mime una raffica di segnalazioni.

Rossella Conte