"E’ il settore cenerentola della regione"

La situazione del settore pesca in Toscana "non è delle più floride ormai da anni, i sindacati è da tempo che chiedono aiuto nel sostegno e promozione di un settore che dovrebbe essere un ulteriore fiore all’occhiello del made in Tuscany e non la Cenerentola toscana" dicono Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila Pesca . "Ben venga la giusta e doverosa richiesta di ristori da parte dei pescatori viareggini, ma non è con dei palliativi che si risolvono le situazioni, così come non può e non deve essere una soluzione quella di cambiare porto". Tutti i lavoratori del settore "sono in forte sofferenza economica e gli strumenti ordinari di sostegno al reddito sono del tutto insufficienti: non chiediamo i soli e doverosi sostegni economici, pretendiamo il nostro diritto a poter lavorare in sicurezza".