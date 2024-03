E il progetto Padovani va avanti

Ma i destini del Padovani che da programma sarà oggetto di una profonda ristrutturazione migliorativa cambiano adesso dopo che i viola in teoria non dovrebbero più spostarsi dal Franchi? Da Palazzo Vecchio fanno sapere di no.

Il progetto per il massiccio restyling dello stadio del rugby andrà avanti regiolarmente per dotare la città di un impianto per la palla ovale non ha simili.

Per il Padovani, impianto che in teoria avrebbe potuto ospitare la Fiorentina nella stagione 2025-2026, il Comune ha stanziato dieci milioni di euro per renderlo il polo del rugby. Per trasformarlo in impianto adatto alla serie A di calcio (con capienza intorno ai 18mila posti) servirebbero comunque al momento altri cinque milioni. E qui, aveva spiegato Nardella il Comune aveva già comunque in mente un’idea: "Troveremo le risorse attraverso un progetto di pubblicità sul cantiere, siamo già in contatto con alcune società esperte di pubblicità outdoor" erano state le parole del sindaco in merito alla ricerca delle risorse aggiuntive per i cantieri dell’impianto.