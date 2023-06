E il padre beve detersivo in carcere

Ha tentato due volte il suicidio il padre di Kata, domenica. In seguito ha dato in escandescenze, devastando una stanza delll’ospedale di Torregalli. In un primo momento si pensava che la causa del comportamento fosse un crollo psicologico per la notizia della scomparsa della figlia; ma successivamente ha spiegato di voler tenere alta l’attenzione sulla vicenda della bimba, a costo della vita. L’uomo, peruviano 26enne, detenuto nel carcere di Sollicciano per reati contro il patrimonio e furto, ha prima bevuto un’ingente quantità di detersivo,verso le 19; ma è stato immediatamente portato al pronto soccorso del San Giovanni di Dio a Torregalli , dove è stato messo fuori pericolo di vita e ricoverato sotto piantonamento della polizia penitenziaria, fino a ieri mattina. Qui, durante la nottata si è mostrato rabbioso e violento, spaccando una porta e una pompa di infusione. In serata è stato emulato anche dalla compagna. Anche la madre di Kata avrebbe ingerito una piccola quantità di candeggina. Si è poi è sentita male ed è stata poi portata all’ospedale di Careggi in ambulanza. Alcune persone hanno consegnato ai sanitari un flacone appunto di candeggina. Malore anche per un’amica della madre di Kate, pure lei portata in ambulanza al pronto soccorso.

c.c.