E’ il momento di cercare partner e alleati

Canè

Smaltito il momento della rabbia, comprensibile, non resta che la strada del realismo. Inevitabile. Quei 55 milioni per lo Stadio Franchi, il Comune di Firenze, salvo "ripescaggio" del Consiglio di Stato, non li avrà. Dunque, dovrà decidersi a ragionare concretamente sul fatto di non averli non solo per il niet di Bruxelles, o un ipotetico malanimo del Governo verso Firenze, ma anche per una sentenza di un organo neutro, la giustizia amministrativa. Il risultato fa una bella differenza anche nel percorso a tappe che la ristrutturazione prevedeva. Percorso accidentato fin dall’inizio, con tanti soldi piovuti dal ministero della Cultura su questo monumento che resta pur sempre un impianto sportivo, e con il dubbio, diciamo pure la certezza, che il conto a lavori conclusi sarà in ogni caso più alto di quello preventivato. Come avviene in tutti i cantieri, un bilocale di periferia o un edificio sottoposto a tutele. Percorso pieno di luci perché tutta la città vuole uno stadio moderno e funzionale, come quelli che vediamo anche alle isole Faroer nelle partite internazionali; tutti fanno il tifo perché la Fiorentina possa giocare in un impianto del terzo millennio che consenta ricavi che diano benzina economica e sportiva alla squadra. Ma il solo fatto che la società viola non abbia mai partecipato a questo gioco dopo aver cercato di farsi una "casa" a sue spese, e che a tutt’oggi continui a tenersi alla larga sia dalla ristrutturazione del Franchi sia da quella (milionaria) del Padovani, è un ombra che grava su tutta la vicenda. Non per voler incrudelire, ma Renzi, alleato scomodo, da tempo ammonisce Palazzo Vecchio: "Attenti, così si va a sbattere". Ora, in attesa del Consiglio di Stato, non sappiamo se lo schianto è avvenuto del tutto o è ancora evitabile. Di sicuro, però, sarà opportuno cercare partner e alleanze. Alzare la bandiera viola, prima di quella bianca.