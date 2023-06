"E’ il dramma di queste patologie Non sono facili da individuare"

"La lettera che una paziente, seguita a Careggi per sclerosi laterale primaria, ha scritto a La Nazione è particolarmente toccante perché dà voce alla sofferenza che molte persone con malattie rare neurologiche si trovano a scontare nella difficoltà di raggiungere una diagnosi". A dichiararlo il professor Sandro Sorbi, direttore della Neurologia 1 di Careggi. "Questa condizione è umanamente molto avvilente e spesso, in anni di tentativi, porta i pazienti da vari specialisti e a diagnosi che, col tempo, si rivelano non corrette, o tardive, fino all’infelice, drammatico e infondato dubbio di somatizzare un disagio psicologico. È la sfortunata conseguenza – spiega - di molte malattie rare e soprattutto di quelle neurologiche, che tendono a insorgere nella seconda parte della vita, con sintomi iniziali sfumati e confondenti. Per questo solo gli specialisti più esperti sono in grado individuarle".

"Le malattie rare - spiega Cristina Scaletti, responsabile clinica della Rete Regionale Malattie Rare - hanno un’incidenza molto bassa, ma sono numerosissime, fra 8 e 9mila. È importante sapere che esiste una Rete, con un Centro di ascolto con un numero verde 800.880101 (ore 9-14, dal lunedì al venerdì) e la mail [email protected]". "Esprimiamo massima vicinanza alla signora – rispondono dalla Ausl Toscana Centro -. Per quanto ricostruito, ha avuto due valutazioni alla Casa della Salute Morgagni, a gennaio e a giugno 2022. In queste occasioni non è stato posto il sospetto diagnostico della malattia in questione, ma l’obiettività può essersi evoluta fra primo e secondo semestre 2022. Restiamo disponibili per rispondere alle sue domande".

"Le diagnosi delle malattie rare sono spesso complesse – dice Barbara Gonella, presidente di Aisla Firenze, l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica – . Mettiamo a disposizione la nostra esperienza e i nostri contatti (numero 348.1880933) per supportare malati e famiglie, in modo che nessuno debba sentirsi solo".

Li. Cia.