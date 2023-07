E i prezzi schizzano in alto Acqua venduta a peso d’oro

Un caldo insostenibile, che ha fatto schizzare alle stelle la richiesta di bottigliette d’acqua da parte di fiorentini e turisti sciolti sotto il sole di luglio. Così, per effetto della legge di domanda e offerta che vale in economia, sommata a qualche ritocchino speculativo, è aumentato in modo esponenziale il prezzo dell’acqua in bottiglia. La classica da mezzo litro, che si compra nei bar, nei negozi di alimentari o anche al supermercato, si può arrivare a pagare, denuncia il Movimento Consumatori Toscana, fino a 3 euro e 50 centesimi e in ogni caso mai meno di 1,50 euro. "Speculare sulla necessità, tenuto conto delle alte temperature, non fa onore", commenta l’associazione, che fa appello agli imprenditori perché "ridimensionino il costo dell’acqua arginando quindi il guadagno su un bene essenziale". "Non è sull’acqua che si deve fare imprenditoria, ma sulle peculiarità stesse del negozio o della impresa singola", commenta l’associazione.

Ma gli effetti del caldo sui prezzi non si limitano all’acqua. In queste ultime settimane meloni e cocomeri e in generale la frutta, richiestissima a queste temperature, si trovano sì, ma a peso d’oro. Altri aumenti potrebbero interessare nelle prossime settimane latte, uova e carne. Secondo Coldiretti Toscana, infatti, Caronte ha già causato danni. In dettaglio, la produzione di latte e uova è diminuita del 10 per cento e l’accrescimento dei capi da carne è rallentato a causa delle alte temperature anche del 20 per cento al giorno. Ciò si potrebbe tradurre in una carenza di prodotti sul mercato, che, anche solo a parità di domanda, farebbe crescere i prezzi.

Senza contare, poi, che per salvare l’ortofrutta e gli allevamenti dai colpi di calore, gli agricoltori stanno consumando molta più acqua ed energia elettrica. Nelle stalle sono entrati in funzione ventilatori e doccette refrigeranti, ogni singolo animale è arrivato a bere fino a 140 litri di acqua al giorno contro i 70 dei periodi meno caldi e per salvare le coltivazioni si ricorre all’irrigazione di soccorso. Tutti costi aggiuntivi che potrebbero avere un impatto sui prezzi al dettaglio dei prodotti alimentari, che, pur con l’inflazione in discesa, restano ancora alti (+11% a giugno rispetto ad un anno fa).

